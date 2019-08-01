Опрос: демократы на теледебатах должны обсуждать климатические изменения и экономику

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Претенденты на пост кандидата в президенты США от Демократической партии в ходе теледебатов должны уделить первоочередное внимание проблеме климатических изменений и вопросам экономики. Об этом свидетельствуют итоги опроса 50 тыс. американцев, распространенные в среду телекомпанией CNN перед самым началом второго этапа дебатов претендентов в Детройте (штат Мичиган).

9,5 тыс. человек назвали климатические изменения важнейшей проблемой, которую следует поднять в ходе теледебатов. 8,1 тыс. считают главной темой состояние экономики, 7 тыс. - проблемы здравоохранения, 3,8 тыс. - незаконную иммиграцию, 3,4 тыс. - экономическое неравенство.

2,8 тыс. считают необходимым обсудить тему возможного импичмента президента США Дональда Трампа, а 2,6 тыс. участников опроса ставят во главу угла вопросы внешней политики. Менее тысячи участников опроса назвали в качестве важнейших проблемы ЛГБТ-сообщества, проблему абортов, реформу уголовного законодательства, вопросы торговли или равенства в оплате труда.

В среду вечером свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику США излагают вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Наибольшей популярностью среди избирателей-демократов пользуется Байден, уровень поддержки которого по итогам последнего опроса организации Real Clear Politics достигает 32,2%.