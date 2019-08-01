СМИ: армия Израиля обстреляла позиции ХАМАС в секторе Газа

ТАСС, 1 августа. Израильская армия нанесла несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС, расположенным в блокированном секторе Газа. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, атаке подверглись позиции ХАМАС восточнее города Хан-Юнис.

О возможных жертвах бомбардировок или причиненном ущербе не сообщается.

Как передали израильские СМИ, за некоторое время до начала бомбардировок структур ХАМАС в Газе, на границе сектора палестинские боевики обстреляли группу израильских солдат. Трое военнослужащих армии Израиля получили огнестрельные ранения.