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Палестино-израильский конфликт

СМИ: армия Израиля обстреляла позиции ХАМАС в секторе Газа

Речь идет о позициях восточнее города Хан-Юнис, отмечает телеканал Al Arabiya

ТАСС, 1 августа. Израильская армия нанесла несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС, расположенным в блокированном секторе Газа. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, атаке подверглись позиции ХАМАС восточнее города Хан-Юнис.

О возможных жертвах бомбардировок или причиненном ущербе не сообщается.

Как передали израильские СМИ, за некоторое время до начала бомбардировок структур ХАМАС в Газе, на границе сектора палестинские боевики обстреляли группу израильских солдат. Трое военнослужащих армии Израиля получили огнестрельные ранения.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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