Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников вне НАТО

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил в среду Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО. Об этом говорится в опубликованном Белым домом меморандуме.

"Настоящим я объявляю Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО", - отмечается в документе.

Ранее Трамп заявил, что намерен объявить о таком решении с целью укрепления военного сотрудничества с республикой.

Данный статус облегчает приобретение американских вооружений. На данный момент 17 стран являются ключевыми союзниками Соединенных Штатов за пределами альянса, в том числе Австралия, Аргентина, Республика Корея и Кувейт.

В марте Трамп не исключил, что Бразилия может присоединиться к НАТО.