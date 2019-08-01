В Японии возобновляют полеты F-35A

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее в прошлом месяце разрешение на возобновление полетов дали власти японского города Мисава, где расположена крупная база ВВС страны.

10 июня Министерство обороны Японии объявило, что F-35A разбился из-за того, что его 41-летний пилот потерял ориентацию в пространстве, включая ощущение высоты и положения машины. В ведомстве подчеркнули, что у самолета вряд ли были какие-либо технические неполадки. Такой вывод был сделан на основе информации, которой F-35A до своего крушения обменивался с другими машинами, участвовавшими в тренировках, а также с наземным пунктом слежения. В то же время носитель памяти черного ящика F-35A, который упал в океан в окрестностях базы Мисава, так и не был найден.

Разбившийся самолет был собран в Японии из американских компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.

Это был первый случай падения F-35A, такие истребители только начинают поступать в распоряжение вооруженных сил ряда союзных Вашингтону стран. В то же время в прошлом году в США разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Япония планирует закупить в Соединенных Штатах в общей сложности 105 F-35 двух модификаций для нужд ВВС и оснащения двух легких авианосцев.