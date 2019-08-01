СМИ: главы МИД Японии и Южной Кореи встретились на фоне обостряющейся торговой войны

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно и его южнокорейская коллега Кан Гён Хва в четверг провели переговоры на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Переговоры, о содержании которых на данный момент не сообщается, прошли на фоне продолжающейся торговой войны между Токио и Сеулом, очередной виток обострения которой может произойти уже в эту пятницу. Ранее правительство Японии объявило, что 2 августа намеревается вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Скорее всего именно эта тема была ключевой на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.