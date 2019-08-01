Протестующие прервали Байдена на теледебатах демократов

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Несколько человек устроили в среду акцию протеста, прервав бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, говорившего о нелегальной иммиграции на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN .

Инцидент произошел, когда Байдену был задан вопрос, намерен ли он в случае избрания президентом США возобновить политику 44-го президента Барака Обамы, при котором из штатов было депортировано почти 800 тыс. иммигрантов, т.е. гораздо больше, чем при [нынешнем президенте Дональде] Трампе. "Абсолютно нет", - ответил бывший вице-президент страны. Вслед за этим несколько женщин начали скандировать из зала "3 млн депортаций", вынудив Байдена замолчать более чем на минуту.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, продолжая дискуссию, назвал действующего президента страны "белым националистом". "Я горжусь тем, что стал первым губернатором [в США], добровольно согласившимся принять [на территории штата Вашингтон] сирийских беженцев. Я горжусь тем, что первым из губернаторов выступил против запрета Дональда Трампа на въезд мусульман [в США]. Я оспаривал его [указы] в судах 21 раз и одерживал победу 21 раз подряд", - заметил Инсли.

Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.