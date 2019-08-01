{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Протестующие прервали Байдена на теледебатах демократов

Инцидент произошел, когда бывшего вице-президента спросили, намерен ли он в случае избрания возобновить политику Барака Обамы
Джозеф Байден Михаил Палинчак/ТАСС
Описание
Джозеф Байден
© Михаил Палинчак/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Несколько человек устроили в среду акцию протеста, прервав бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, говорившего о нелегальной иммиграции на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

На эту тему
Ядерное оружие и образование. Участники предвыборной гонки демократов провели теледебаты

Инцидент произошел, когда Байдену был задан вопрос, намерен ли он в случае избрания президентом США возобновить политику 44-го президента Барака Обамы, при котором из штатов было депортировано почти 800 тыс. иммигрантов, т.е. гораздо больше, чем при [нынешнем президенте Дональде] Трампе. "Абсолютно нет", - ответил бывший вице-президент страны. Вслед за этим несколько женщин начали скандировать из зала "3 млн депортаций", вынудив Байдена замолчать более чем на минуту.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, продолжая дискуссию, назвал действующего президента страны "белым националистом". "Я горжусь тем, что стал первым губернатором [в США], добровольно согласившимся принять [на территории штата Вашингтон] сирийских беженцев. Я горжусь тем, что первым из губернаторов выступил против запрета Дональда Трампа на въезд мусульман [в США]. Я оспаривал его [указы] в судах 21 раз и одерживал победу 21 раз подряд", - заметил Инсли.

Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.

Теги
Обама, БаракСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
СМИ: Китаю и США удалось сдвинуть торговые переговоры с мертвой точки
Пекин и Вашингтон "проявили гибкость, которая позволила снизить напряженность", отмечается в статье главной партийной газеты Китая "Жэньминь жибао"
Читать полностью