Байден выступил за немедленное возвращение США в Парижское соглашение по климату

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся лидером предвыборной гонки среди демократов, в случае победы на президентских выборах 2020 года намерен возобновить участие США в Парижском соглашении по климату. Об этом он заявил в среду на вторых теледебатах демократов, которые проходят в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телеканал CNN .

Говоря о мерах, которые он предпримет, если станет главой государства, Байден подчеркнул, что вернулся бы в Парижское соглашение. "Я бы немедленно вернулся в Парижское соглашение по климату", - сказал он. Он также выступил за создание в США 500 тыс. зарядных станций для электромобилей. По мнению бывшего вице-президента, это позволит к 2030 году в стране практически полностью перейти на электротранспорт.

Байден также заявил, что в случае победы на выборах выделил бы 400 млрд долларов на научные исследования с целью выяснить, как можно предотвратить изменение климата на планете. Бывший вице-президент заверил, что принял бы меры с целью прекращения применения угля в качестве источника энергии в США, а также применения метода фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи углеводородов. "Мы позаботимся о том, что с этим было покончено, и не будет субсидий ни на то, ни на другое, - добавил он. - На любое ископаемое топливо".

Байден считается сейчас лидером среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно опросам, рейтинг бывшего вице-президента находился в последние дни на уровне примерно от 25% до 35%.

Парижское соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.