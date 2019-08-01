СМИ: Китаю и США удалось сдвинуть торговые переговоры с мертвой точки

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Представители Китая и США в ходе состоявшихся 30-31 июля торговых консультаций в Шанхае смогли прийти к консенсусу, который позволил вывести переговоры из тупикового состояния и ускорить процесс достижения двустороннего соглашения. Такую точку зрения высказали в четверг обозреватели китайской газеты Global Times.

"12-й раунд консультаций КНР и Соединенных Штатов по торговле можно считать "новым началом". Это политически значимый выбор для обеих сторон, которые решили действовать в позитивном ключе, для чего уже создали предпосылки", - говорится в редакционной статье издания, выступающего в качестве структурного подразделения главной партийной газеты страны "Жэньминь жибао".

Как отмечают авторы, и Пекин, и Вашингтон "проявили гибкость, которая позволила снизить напряженность". Газета ссылается на источники с обеих сторон, которые сообщили, что на протяжении всего августа "будут проходить интенсивные рабочие консультации". "13-й раунд состоится более чем через месяц в Вашингтоне. В их преддверии Китай и США должны <...> укрепить взаимное доверие и устранить препятствующие этому трения", - подчеркивают политические обозреватели издания.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, КНР в ходе состоявшихся в Шанхае торгово-экономических консультаций подтвердила свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. По словам американского чиновника, переговоры, в которых приняли участие представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, "прошли конструктивно". В перечне обсужденных проблем - передача технологий и защита прав на интеллектуальную собственность.

Торговые трения

Переговоры зашли в тупик после 11-го раунда, который проходил в первой половине мая в США. Ситуацию усугубило очередное взаимное повышение пошлин на товары. С 10 мая Вашингтон ввел дополнительные тарифы на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. Пекин ответил тем же и с 1 июня поднял пошлины в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Трамп пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции у Вашингтона.