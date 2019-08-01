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Участники теледебатов демократов высказались за скорейший вывод войск США из Афганистана

Бывший вице-президент Джозеф Байден заявил, что американский контингент вообще не следовало направлять в эту страну

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Ряд участников теледебатов среди претендующих на пост президента США демократов высказались за скорейший вывод американских войск из Афганистана. Дискуссия проходила в среду в Детройте (штат Мичиган), трансляцию вел телеканал CNN.

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Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, говоря, в частности, о том, какие меры принял бы в случае избрания президентом, отметил: "Я верну наших военных домой, я сделаю это как можно скорее". Вместе с тем он подчеркнул, что "не будет устанавливать искусственных сроков во время кампании".

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард подчеркнула, что "вернет военных домой в первый год пребывания у власти". "Им не следовало находиться там так долго", - добавила она.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся лидером предвыборной гонки среди демократов, констатировал, что американские войска вообще не следовало вводить в Афганистан. Вместе с тем он не уточнил, в какие сроки вывел бы воинский контингент США из этой страны.

Во время первого раунда дискуссии демократов за скорейший вывод американских войск из Афганистана высказались мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, а также бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк.

Теги
АфганистанСШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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