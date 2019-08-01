Помпео продлил ограничения США на ядерную программу Ирана

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео продлил в среду действие введенных ранее США ограничений на ядерную программу Ирана, которые, по мнению Вашингтона, помешают Тегерану создать ядерную бомбу. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Сегодня [в среду] госсекретарь Помпео продлил [действие] ограничений ядерной программы иранского режима", - сказала дипломат.

"Сегодняшние действия помогут сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения [оружия массового уничтожения (ОМУ)], ограничить способность Ирана сократить свое "время прорыва" до ядерного оружия (время, необходимое для производства достаточного количества оружейного урана для создания бомбы - прим. ТАСС) и помешать режиму воссоздать объекты для чувствительных с точки зрения распространения [ОМУ] целей", - сказала дипломат.

По версии Госдепартамента, Иран "продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности". Ортэгус вновь утверждала, что США не позволят Тегерану заполучить ядерную бомбу и готовы "использовать весь спектр своих дипломатических и экономических средств для ограничения ядерной деятельности Ирана". "Пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться", - заключила дипломат.

В среду США объявили о введении ограничений против Зарифа. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон вновь оставит в силе исключения из режима санкций, касающиеся атомной электростанции "Бушер", а также ядерных объектов в Араке и Фордо в Иране.