Сенатор США: доклад Мюллера доказывает, что Трамп препятствовал правосудию

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис считает, что доклад бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера содержит по меньшей мере 10 доказательств препятствования правосудию со стороны президента США Дональда Трампа. С таким мнением она выступила в среду на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию вела телекомпания CNN .

"Мы все смотрели выступление [Мюллера в Конгрессе США], я читала доклад. Там содержатся 10 прямых указаний на препятствование правосудию со стороны этого президента, который должен понести ответственность", - сказала Харрис. По ее словам, она видела, как "люди попадают в тюрьму за менее тяжкие" преступления.

Ее поддержал бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро. "Я уверен, что доказательства просты и очевидны, и мы наверняка будем свидетелями того, что Дональду Трампу будут предъявлены обвинения", - подчеркнул он. Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер отметил, что должна быть "немедленно запущена процедура импичмента".

Минюст США в апреле обнародовал итоговый доклад Мюллера, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего в 2016 году президентские выборы Дональда Трампа с Россией. Вместе с тем Мюллер утверждал, что РФ пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период президентской гонки, а также в препятствовании правосудию во время проводимого Мюллером расследования. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.