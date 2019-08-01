МИД Казахстана: все делегации участников переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Все делегации, участвующие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, прибыли в столицу Казахстана. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в четверг.

"Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан", - рассказал Смадияров.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии проходит 1-2 августа в Нур-Султане. В ней участвуют делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции) правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе.

