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СМИ: талибы надеются достичь договора с США на предстоящих переговорах в Дохе

Предстоящие встречи в катарской столице могут стать "решающим раундом"

ТАСС, 1 августа. Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) надеется на достижение договоренностей с Соединенными Штатами на предстоящих переговорах, которые начнутся в столице Катара, Дохе, в конце этой недели. Об этом, как сообщил в четверг телеканал TOLOnews, заявил официальный представитель офиса движения талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин.

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По его словам, "Талибан" надеется, что соглашение с США о прекращении войны в Афганистане будет достигнуто, когда две стороны встретятся позже на этой неделе в Дохе. Шахин назвал предстоящие встречи в катарской столице "решающим раундом мирных переговоров" между талибами и представителями Вашингтона.

В среду спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что возобновит в скором времени переговоры с движением "Талибан".

28 июля Шахин сообщил, что движение "Талибан" не собирается вести прямые переговоры с официальным правительством Афганистана до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск.

Теги
АфганистанСШАКатар
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