Трое израильских военных получили ранения в перестрелке в районе границы с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Израильский офицер и двое солдат получили ранения в четверг в результате стрельбы, открытой палестинским радикалом, проникшим через пограничное ограждение в южной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью военнослужащие заметили подозреваемого, приближающегося к забору безопасности в южной части сектора Газа. Проникнув через забор безопасности на израильскую территорию, нападавший открыл огонь по войскам. Во время этого инцидента офицер Армии обороны Израиля получил ранения средней тяжести, еще двое солдат были ранены легко. Пострадавшие были эвакуированы в госпиталь для лечения", - говорится в распространенном военными сообщении.

"Кроме этого, во время инцидента военный пост ХАМАС в секторе Газа был обстрелян танком Армии обороны Израиля", - добавили в армейской пресс-службе.

В армии сообщили, что в результате происшествия "были блокированы дороги и направлены дополнительные силы для охраны населенных пунктов, расположенных близ границы". "Весь инцидент разворачивался в районе, прилегающем к забору безопасности", который окружает палестинский приморский анклав, добавили в армии.