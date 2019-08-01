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Токио намерен "надлежащим образом" ответить на возможную поездку Медведева на Курилы

Поездка официальных российских лиц на южную часть Курильских островов "противоречит позиции правительства Японии", отметил генеральный секретарь кабинета министров этой страны Ёсихидэ Суга

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Японии ответит на поездку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южную часть Курильских островов, если таковая состоится, надлежащим образом. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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"В настоящее время мы занимаемся сбором соответствующей информации. В любом случае мы намереваемся ответить [на эту поездку] надлежащим образом", - подчеркнул Суга. Он также добавил, что поездка официальных российских лиц на четыре северных острова, как в Японии называют южную часть Курильских островов, "противоречит позиции правительства Японии" в отношении этих территорий.

27 июля Мунэо Судзуки - известный японский политик, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений, - выступил с утверждением, что Медведев, как ожидается, 1-2 августа посетит остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды.

Пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов заявил 24 июля, что в правительстве не комментируют планы предстоящих поездок Медведева. Он также добавил, что "председатель правительства РФ может в любое время посетить" любой российский регион, который "посчитает целесообразным", в том числе и острова Курильской гряды, входящие в состав Сахалинской области РФ.

Последний раз Медведев посещал Итуруп летом 2015 года. Тогда премьер ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский, посетил рыбоперерабатывающий завод "Рейдово" и встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп". Визиты российских официальных лиц на южную часть Курил зачастую вызывают протесты со стороны Токио, которые Москва последовательно отвергает.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичЯпонияРоссияАбэ, Синдзо
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