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Кризис в Сирии

Источник: сирийский конституционный комитет вряд ли сформируют в Нур-Султане

Как отметил собеседник агентства, для достижения договоренностей по спискам возможно потребуются контакты на более высоком уровне

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Договоренность о формировании сирийского конституционного комитета вряд ли будет достигнута на встрече высокого уровня в Нур-Султане 1-2 августа. Об этом сообщил ТАСС в четверг близкий к организации переговоров источник.

"Работа над согласованием списков сирийского конституционного комитета продолжается, однако вряд ли она будет завершена в Нур-Султане, - сказал собеседник агентства. - Возможно, для достижения договоренностей по спискам потребуются контакты на более высоком уровне".

О планах по созданию сирийского конституционного комитета было объявлено еще в январе 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Однако до сих пор правительству Сирии, оппозиции и ООН не удалось договориться о его окончательном составе.

Ранее сообщалось, что в августе планируется провести саммит в астанинском формате (Россия, Иран, Турция).

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ИранСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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