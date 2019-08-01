СМИ: Порошенко попросил лоббистов США защитить его от уголовных дел на Украине

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям США с просьбой помочь с уголовными делами на Украине. Об этом сообщило в четверг издание "Вести Украина" , основываясь на данных своих источников.

"Экс-президент уже коммуницирует с лоббистами из США" [по поводу помощи по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине], - отмечает СМИ, в частности, Порошенко обратился за помощью к BGR Group. Согласно сайту этой лоббистской компании, старшим советником BGR Group является Курт Волкер - спецпредставитель Госдепа по Украине.

По данным "Вести Украина", "можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста". Кроме того, издание пишет также о том, что возможен "сценарий Саакашвили", когда бывший лидер государства после объявления подозрения покидает пределы страны. "Например, выедет на лечение. Или в Лондон, где закрепилась часть его окружения, - цитирует "Вести Украина" политолога Алексея Якубина. Но эта модель, добавил он, усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы.

Как пишет издание, Порошенко понимает серьезность обвинений, предъявленных ему Государственным бюро расследований (ГБР), которое возбудило 13 дел в отношении экс-президента и его окружения.

28 июля Порошенко с семьей отбыл на отдых за границу. Как долго он там будет находиться, не сообщается. Перед отъездом Порошенко ГБР вручило ему повестку на следующий допрос на 12 августа. Первый допрос Порошенко состоялся на минувшей неделе в четверг, его допросили в качестве свидетеля. После допроса Порошенко заверил, что нет ни одного уголовного дела, фигурантом которого он является. Бывший глава государства добавил, что в ГБР в письменном и устном виде давал пояснения, которые касались соглашения купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском". По словам Порошенко, сделка была совершена без его участия.

Порошенко обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.