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Помпео заявил, что США никогда не просили страны Юго-Восточной Азии выбирать партнеров

Как отметил госсекретарь, Вашингтон уважает суверенитет каждой нации

БАНГКОК, 1 августа, /ТАСС/. Соединенные Штаты никогда не ставили страны Юго-Восточной Азии перед выбором, с кем они должны сотрудничать. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с главами МИД стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы никогда не просили от стран индо-тихоокеанского региона выбирать между государствами [партнерами], - цитирует его агентство Reuters. - На протяжении десятилетий американская дипломатия на направлении АСЕАН руководствовалась принципом развития партнерства".

"Мы уважаем суверенитет каждой нации, наши решения направлены на обеспечение верховенства закона, прав человека и устойчивое экономическое развитие", - сказал госсекретарь.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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