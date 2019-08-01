Знакомьтесь: Келли Крафт. Новый постпред США при ООН

Дипломат, бизнес-леди и жена угольного магната Джо Крафта, 57-летняя Келли Крафт была назначена на пост посла США в Канаде в октябре 2017 года. Она также работала в ООН во время правления Джорджа Буша — младшего. Теперь она готова вернуться во Всемирную организацию на ключевую для американской дипломатии должность — постпреда США.

Кентуккийская закалка

Келли Найт Крафт (в девичестве Гилфойл) родилась в семье ветеринара Бобби Гилфойла и Шерри Дейл Гилфойл в городе Лексингтон (штат Кентукки). В 1980 году она закончила среднюю школу в городе Глазго, в 1984 году получила степень бакалавра в Кентуккийском университете. Любопытно, что ее отец был активистом Демократической партии, но судьба Келли Крафт впоследствии была связана с партией Республиканской.

В родном Лексингтоне Крафт какое-то время руководила бизнес-консалтинговой фирмой Kelly G. Knight LLC. В 2004–2005 годах курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Она помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году она поддерживала Джорджа Буша — младшего. В период его президентства в 2007 году занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН.

Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев — сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около $2 млн. Джо Крафт — миллиардер, управляющий добычей угля в компании Alliance Resource Partners, L.P. Это третий по величине производитель угля в восточной части США.

Обратно в ООН

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года. 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность Хезер Науэрт, занимавшую тогда пост главы пресс-службы Госдепартамента. Однако она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам. Тогда глава Белого дома выдвинул на пост Крафт.