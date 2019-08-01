Знакомьтесь: Келли Крафт. Новый постпред США при ООН

Дипломат, бизнес-леди и жена угольного магната Джо Крафта, 57-летняя Келли Крафт была назначена на пост посла США в Канаде в октябре 2017 года. Она также работала в ООН во время правления Джорджа Буша — младшего. Теперь она готова вернуться во Всемирную организацию на ключевую для американской дипломатии должность — постпреда США.
Кентуккийская закалка
Келли Найт Крафт (в девичестве Гилфойл) родилась в семье ветеринара Бобби Гилфойла и Шерри Дейл Гилфойл в городе Лексингтон (штат Кентукки). В 1980 году она закончила среднюю школу в городе Глазго, в 1984 году получила степень бакалавра в Кентуккийском университете. Любопытно, что ее отец был активистом Демократической партии, но судьба Келли Крафт впоследствии была связана с партией Республиканской.
В родном Лексингтоне Крафт какое-то время руководила бизнес-консалтинговой фирмой Kelly G. Knight LLC. В 2004–2005 годах курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Она помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году она поддерживала Джорджа Буша — младшего. В период его президентства в 2007 году занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН.
Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев — сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около $2 млн. Джо Крафт — миллиардер, управляющий добычей угля в компании Alliance Resource Partners, L.P. Это третий по величине производитель угля в восточной части США.
Обратно в ООН
Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года. 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность Хезер Науэрт, занимавшую тогда пост главы пресс-службы Госдепартамента. Однако она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам. Тогда глава Белого дома выдвинул на пост Крафт.
"Келли проделала великолепную работу, представляя нашу страну. Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне. Мои поздравления Келли и всей ее семье", — написал президент.
Крафт была одним из четырех изначальных кандидатов в постпреды. На эту должность Трамп также рассматривал свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. Кроме того, в Белом доме обсуждали кандидатуру дочери президента Иванки Трамп.
The Wall Street Journal писал, что Крафт в администрации США высоко ценят. В частности, она была на хорошем счету у экс-руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Авторитет Крафт значительно вырос после того, как США, Канада и Мексика заключили новый торговый договор, который пришел на смену NAFTA. К тому же ее муж — один из крупнейших доноров правящей Республиканской партии.
В пику Крафт ставили лишь то, что она часто отлучалась со своего поста, чтобы летать домой. Газета Politico подсчитала, что течение 15-месячного периода она совершила 128 полетов из Оттавы в США, 70 из этих поездок — в Лексингтон. Администрация Трампа не предоставила никаких отчетов о том, сколько времени Крафт не присутствовала в Оттаве. Согласно правилам Госдепартамента, посол может отлучаться со своего поста только на 26 рабочих дней.
Кандидатура будущего постпреда при ООН утверждается простым большинством голосов членов Сената. Сейчас он находится под контролем республиканцев, так что никаких проблем с назначением Крафт возникнуть не могло. 31 июля выдвижение Крафт поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя. В ближайшее время она будет приведена к присяге в качестве постоянного представителя США при ООН.
Отношение к России: без изменений
Крафт пообещала сохранить максимальное давление на Россию на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.
Дипломата спросили, какую позицию по отношению к Москве она намерена отстаивать в случае утверждения на должность постпреда США при ООН, учитывая благосклонное отношение президента Дональда Трампа к нормализации отношений с РФ. "Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг и подрывает наши позиции при каждой возможности", — отметила она, пообещав бдительно следить за шагами, предпринимаемыми РФ на площадке Совета Безопасности ООН.
"Верьте мне, что я буду ясно видеть их [действия] и понимать, в каких областях мы можем взаимодействовать, будь то Северная Корея или иной вопрос, — продолжала Крафт. — Мы должны особенно защищать Украину и осознавать, что они нуждаются в защите".
"Наша администрация ввела против России так много санкций, как не вводила ни одна предшествующая администрация. Я буду продолжать возлагать на них ответственность, мы продолжим оказывать на них максимальное давление", — резюмировала она.
В МИД РФ признали, что эти слова не вызывают удивления и обращать на них внимание нет смысла.