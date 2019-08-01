В Киеве открыли дело о причастности Порошенко к выводу средств "Укроборонпрома" в офшоры

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) зарегистрировало уголовное дело о причастности экс-президента страны Петра Порошенко, бывшей главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к организации многомиллионных перечислений валюты из "Укроборонпрома" в офшоры под вымышленные контракты. Об этом в четверг сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

"Информирую о новом уголовном производстве, которое может "накрыть" десятки людей из окружения [Петра] Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование", - написал Портнов в своем Telegram-канале. Он утверждает, что дело касается не только бывшего главы государства, но и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также должностных лиц государственного концерна "Укроборонпром" и государственного "Укрэксимбанка", которые "с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовали прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты".

По словам Портнова, с этой целью "по прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах". Такие действия, по его мнению, позволили совершить хищения из оборонного бюджета Украины на миллиарды гривен.

Портнов также уверен, что "это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно все принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги", а также приговорить их к длительным срокам заключения.