Китай надеется, что США и КНДР пойдут навстречу друг другу

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду на то, что Вашингтон и Пхеньян возобновят рабочие встречи и смогут пойти навстречу друг другу. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Бангкоке.

"Китай надеется на создание необходимых условий для возобновления встреч [лидеров США и Северной Кореи] и надеется, что США и КНДР смогут пойти на встречу друг другу", - сказал Ван И, чьи слова приводит Центральное телевидение КНР.

В репортаже отмечается, что, по словам Ван И, "Помпео выразил готовность Вашингтона как можно скорее выполнить соглашение, достигнутое [в ходе встречи президента США Дональда Трампа] с лидером КНДР в пограничном пункте Пханмунджом [в конце июня], и в любое время возобновить диалог на рабочем уровне с Пхеньяном". Как отметил глава МИД КНР, "Китай приветствует это".

Ван И также подчеркнул, что "Китай поддерживает консенсус [США и КНДР], достигнутый в ходе саммита в Сингапуре [в июне прошлого года], включая полную денуклеаризацию и формирование мирного механизма урегулирования", говорится в репортаже. Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, "Вашингтон и Пхеньян смогу достичь этих двух целей с помощью поэтапного и синхронизированного подхода".

Президент США Дональд Трамп 30 июня посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

Встреча главы МИД КНР Ван И и госсекретаря США Майкла Помпео состоялась на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Таиланда.