В ЦИК Украины сообщили, что по итогам выборов в Раду в суды было направлено 74 иска

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Более 70 исков поступили в суды после 21 июля - дня голосования на выборах в парламент Украины. Об этом в четверг сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"После дня голосования в целом было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах. Они касаются протоколов подведения итогов голосования", - сказала она.

По словам Слипачук, "из них судами было отказано в удовлетворении 42 исков, пять оставлены без рассмотрения, 14 - удовлетворены, еще 13 находятся на стадии рассмотрения".

Глава комиссии напомнила, что результаты выборов в Верховную раду должны быть подведены до 5 августа, однако пока это невозможно, потому что "на сегодня есть несколько избирательных округов, в которых идут серьезные судебные разбирательства". Слипачук выразила надежду на то, что суды примут решения в ближайшие дни, признав, что "они могут серьезно повлиять на подведение итогов в одномандатных избирательных округах". Проблемными в части подведения итогов, по ее словам, остаются шесть округов.

В целом глава ЦИК удовлетворена работой судебной системы при рассмотрении исков, касающихся выборов. "Мы считаем, что судебная система обрабатывает эти иски достаточно оперативно, но оставим за ЦИК возможность тщательно изучить судебные решения, чтобы понять, в каких вопросах судебная практика требует уточнений, чтобы не допускались судебные решения, которые имеют спорный или неопределенный характер", - подытожила Слипачук.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине проходило по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов будут избраны по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). По предварительным данным, самую большую фракцию в новой Раде сформирует пропрезидентская партия "Слуга народа", которая провела в парламент 254 депутата.

Новость обновлена (12:23 мск) - добавлены цитаты главы ЦИК Украины