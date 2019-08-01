В ОБСЕ осудили инцидент в офисе информагентства "Укринформ"

ТАСС, 1 августа. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил нападение на участников пресс-конференции в офисе информагентства "Укринформ", которое произошло в минувший вторник. Об этом он сообщил в четверг в Twitter .

"Я осуждаю атаку на пресс-центр "Укринформа" 30 июля в Киеве. Было совершено нападение на нескольких человек, повреждена аппаратура. Я призываю власти всесторонне расследовать этот инцидент и наказать нападавших", - говорится в сообщении.

Пресс-конференция была посвящена прошедшим на Украине 21 июля внеочередным выборам в парламент, в частности результатам в 50-м округе, расположенном в городе Покровск Донецкой области (находится на подконтрольной Киеву территории). В мероприятии принимали участие кандидаты Андрей Аксенов и Сергей Кошуков, которые заявили о нарушениях в ходе избирательного процесса.

Во время пресс-конференции около десятка-полутора представителей малоизвестной организации "Традиция и порядок" выломали двери в пресс-центр, избили сотрудников агентства, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие. Минимум трое сотрудников киевского офиса информационного агентства "Укринформ" пострадали во время беспорядков в помещении. Пресс-служба полиции Киева сообщила о задержании нескольких нападавших и открыла уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".