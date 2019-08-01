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Левая партия Германии возложила на Меркель часть ответственности за разрушение ДРСМД

Зампред фракции Севим Дагделен заявила, что вместо борьбы за сохранение договора германское правительство "безответственно повторяло за Трампом его недоказанные обвинения"

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Парламентская фракция Левой партии ФРГ считает, что немецкое правительство приложило недостаточно посреднических усилий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила в четверг в Берлине зампред фракции Севим Дагделен.

"Канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, по всей видимости, недооценили значимость этого договора, заключенного в 1987 году. Содействовав [президенту США Дональду] Трампу, они несут часть ответственности за разрушение этого исторически важного договора. Вместо того чтобы принимать меры по укреплению доверия, активно бороться за сохранение ДРСМД и настаивать на независимой оценке взаимных упреков США и России, правительство безответственно повторяло за Трампом его недоказанные обвинения", - сказала она.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона и предъявляет встречные претензии. РФ также неоднократно указывала, что работы по развитию новых поколений крылатых ракет в России - в полном соответствии с нормами ДРСМД - начались в результате одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Более того, Россия неоднократно предупреждала Соединенные Штаты о неизбежной угрозе нового витка гонки ракетных вооружений еще на той стадии, когда выход США из Договора по ПРО только лишь обсуждался.

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД. Со 2 августа договор утратит силу.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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