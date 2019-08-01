Левая партия Германии возложила на Меркель часть ответственности за разрушение ДРСМД

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Парламентская фракция Левой партии ФРГ считает, что немецкое правительство приложило недостаточно посреднических усилий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила в четверг в Берлине зампред фракции Севим Дагделен.

"Канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, по всей видимости, недооценили значимость этого договора, заключенного в 1987 году. Содействовав [президенту США Дональду] Трампу, они несут часть ответственности за разрушение этого исторически важного договора. Вместо того чтобы принимать меры по укреплению доверия, активно бороться за сохранение ДРСМД и настаивать на независимой оценке взаимных упреков США и России, правительство безответственно повторяло за Трампом его недоказанные обвинения", - сказала она.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона и предъявляет встречные претензии. РФ также неоднократно указывала, что работы по развитию новых поколений крылатых ракет в России - в полном соответствии с нормами ДРСМД - начались в результате одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Более того, Россия неоднократно предупреждала Соединенные Штаты о неизбежной угрозе нового витка гонки ракетных вооружений еще на той стадии, когда выход США из Договора по ПРО только лишь обсуждался.

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД. Со 2 августа договор утратит силу.