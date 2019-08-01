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Кризис на Украине
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Украинские саперы приступили к разминированию территории около моста в Станице Луганской

Договоренность о восстановлении моста стала главным результатом заседания контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, которое прошло накануне в Минске

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) приступили к разминированию территории, прилегающей к мосту в районе пункта пропуска "Станица Луганская". Об этом в четверг сообщила Станично-Луганская районная государственная администрация.

"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мусту около КПВВ [контрольный пункт въезда-выезда] "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста", - проинформировала администрация на своей странице в Facebook.

Договоренность о восстановлении моста в Станице Луганской, расположенном на линии соприкосновения в Донбассе, стала главным результатом заседания контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, прошедшем накануне в Минске. В частности, сторонам удалось согласовать дорожную карту восстановления моста, и уже с 1 августа решено начать в этом районе разминирование как предварительный этап ремонтных работ.

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