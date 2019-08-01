Турция ввела государственный контроль за стриминговыми сервисами

ТАСС, 1 августа. Власти Турции ввели контроль за работой стриминговых сервисов, которые предоставляют клиентам возможность просмотра видеоконтента. Соответствующий регламент был опубликован в четверг в официальном правительственном вестнике T.C. Resmi Gazete.

Новые правила законодательно вводят контроль за контентом, который предлагается зрителям. Регулятором выступит Высший совет по радио и телевидению (ВСРТ) Турции. У него же сервисы будут обязаны получать лицензии на работу в стране и ежегодно отчислять ведомству 0,5% годового дохода. Лицензии подразделяются на три вида: интернет-радио (стоимость около $1,8 тыс.), интернет-ТВ и интернет-стриминг по запросу ($18 тыс.). Если сервисы занимаются продажей товаров в форматах теле- или радиомагазина, то стоимость лицензии повышается в пять раз. Разрешение на трансляцию необходимо регулярно продлевать.

ВСРТ является в Турции главным надзорным ведомством в сфере аудиовизуальных СМИ и сервисов. Совет уполномочен самостоятельно или при наличии жалоб регулировать любой контент, который получают местные потребители, а также, в случае его несоответствия законодательству, требовать изъятия программ из эфира. Он также вправе вводить временные запреты на освещение тех или иных тем и событий по соображениям безопасности. За нарушения или неподчинение требованиям ВСРТ предусмотрены штрафы и отзыв лицензий.