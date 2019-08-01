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Помпео: США готовы к продолжению контактов с КНДР

Госсекретарь отметил, что Вашингтон ожидает соответствующих шагов от Пхеньяна

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Вашингтон готов к продолжению диалога с Пхеньяном и ожидает соответствующих шагов от КНДР. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем по итогам министерской встречи США - АСЕАН.

"Мы готовы продолжать переговоры с КНДР. Сожалею, что у меня не было возможности [на полях министерского заседания АСЕАН] обсудить это, - сказал он, отвечая на вопрос, не помешают ли контактам с Пхеньяном проведение им новых ракетных пусков. - Надеемся, что Ким Чен Ын предоставит свою команду [для переговоров со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном ], и мы продолжим диалог".

Теги
СШАКНДРПомпео, Майкл (Майк)
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