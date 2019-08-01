Глава МИД КНР назвал неосуществимыми любые попытки США помешать развитию Китая

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Любые попытки Соединенных Штатов помешать развитию Китая не могут быть осуществлены. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на полях министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

"Китай и США должны справедливо относиться к взаимным намерениям. Попытки мешать развитию Китая несправедливы и не могут быть осуществлены", - сказал Ван И, его слова приводит сайт МИД КНР.

"КНР тоже имеет право на развитие. Развитие Китая - это путь мирного развития, с мощной внутренней силой, его невозможно остановить", - подчеркнул он.

По словам главы китайского МИД, "КНР и США должны использовать механизм диалога на высоком уровне, укреплять консультации в различных областях и воплощать в реальность видение лидеров двух стран о том, что Китай и Соединенные Штаты могут быть партнерами".

"Стороны должны укреплять коммуникацию, сокращать просчеты, стремиться к взаимным выгодам, отвечающим интересам обеих сторон, что также соответствует ожиданиям международного сообщества", - продолжил Ван И и добавил, что "Китай и США должны надлежащим образом решать разногласия и все чувствительные вопросы".

"Мы намерены расширять сотрудничество в различных областях и надеемся, что американская сторона будет содействовать взаимодействию между двумя странами, а не создавать препятствия", - резюмировал он.