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Помпео поприветствовал решение Камбоджи отказать Китаю в совместном использовании базы ВМС

Госсекретарь США выразил надежду, что другие страны региона последует примеру Пномпеня

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Вашингтон приветствуют решение правительства Камбоджи не предоставлять Китаю право совместного использования базы ВМС в Сиамском заливе. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем по итогам министерской встречи США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы приветствуем решение Камбоджи отказать Китаю в использовании базы ВМС", - заявил Помпео. При том он выразил надежду, что другие страны региона последует примеру Пномпеня.

Ранее газета  The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США и их союзников сообщила, что Камбоджа заключила конфиденциальное соглашение с КНР, по которому передала Пекину в безраздельное пользование базу Реам в Сиамском заливе сроком на 30 лет с автоматическим продлением соглашения на каждые последующие 10 лет. Договоренности, которые якобы были документально оформлены минувшей весной, позволяют Китаю использовать базу для размещения войск, хранения вооружений и захода военных кораблей.

На прошлой неделе премьер-министр Камбоджи Хун Сен отверг "безосновательные утверждения" о наличии тайного соглашения с КНР, отметив, что "присутствие иностранной военной базы противоречит конституции страны".

Теги
СШАКамбоджаКитайПомпео, Майкл (Майк)
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