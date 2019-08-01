Опрос: большинство немцев выступили за вывоз американского ядерного оружия из ФРГ

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Подавляющее большинство граждан ФРГ выступает за вывоз размещенного в Германии американского ядерного оружия. Об этом свидетельствуют представленные в четверг результаты опроса, который провела социологическая служба Kantar по заказу природоохранной организации Greenpeace.

Согласно исследованию, за вывоз боеголовок выступили 86% опрошенных. Лишь 8% респондентов высказались против, остальные не определились с ответом. В опросе участвовали 1000 человек, он был проведен в середине июля.

"Результаты данного опроса представляют собой ясный призыв к федеральному правительству - отказаться от размещения атомных ракет средней дальности в Германии", - заявил представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен.

Опрос приурочен к истечению 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией.

О Германии и атомном оружии

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.

Ранее в четверг Левая партия ФРГ призвала кабмин отказаться от размещения американских боеголовок на территории страны.