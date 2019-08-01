Сирийская оппозиция опровергла согласование списков конституционного комитета

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Состав сирийского конституционного комитета пока определен не окончательно, и рано говорить о том, будет ли соответствующая договоренность достигнута в ходе этого раунда консультаций. Об этом заявил ТАСС глава делегации сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Нур-Султане Ахмед Тома.

"Пока рано говорить о том, что списки составлены, - сказал он. - И неизвестно, будет ли достигнута договоренность о комитете в ходе этого раунда переговоров".

"Мы работали над тем, чтобы объявить о формировании комитета, но ООН заявили сегодня, что объявление о его создании будет отсрочено. Но мы думаем, что это не заставит долго ждать. Может быть, [будет объявлено] уже на следующей встрече", - продолжил глава оппозиционной делегации.

Ранее источник на переговорах в Нур-Султане заявил, что о создании сирийского конституционного комитета может быть объявлено на предстоящем саммите РФ - Иран - Турция.