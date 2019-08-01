Болтон: США намерены противодействовать вмешательству в выборы с помощью киберопераций

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность предстоящих в 2020 году президентских выборов и с помощью киберопераций не допустить в них иностранного вмешательства. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox Business .

"Президент Трамп и Конгресс США полны решимости добиваться того, чтобы предстоящие выборы прошли безукоризненно и были избавлены от какого-либо вмешательства из-за рубежа, - отметил он. - У этой проблемы есть два аспекта: какова ответственность властей штатов и федеральных властей за проведение выборов, а также каковы наши действия для того, чтобы не допустить иностранного вмешательства и попыток повлиять на формирование общественного мнения". По словам Болтона, у администрации имеется "новаторская стратегия, в отличие от администрации президента Обамы, которая ничего не предпринимала в этой области".

"В прошлом году мы поменяли правила с тем, чтобы в канун выборов в Конгресс разрешить проведение наступательных киберопераций с тем, чтобы любое иностранное правительство, которое захотело бы вмешаться, встретило бы противодействие со стороны США, - добавил он. - Цель не в том, чтобы породить конфликт в киберпространстве, а в том, чтобы создать структуру для сдерживания, чтобы Россия, Китай, Иран или любое другое государство даже не допускали мысли о том, чтобы атаковать нас".

Спецслужбы США бездоказательно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.