Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении Ющенко

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Ющенко (2005-2010), подозреваемого в причастности к незаконной приватизации резиденции "Межигорье", и готовит документы для передачи в суд. Об этом заявил начальник Второго следственного отдела Управления специальных расследований Генпрокуратуры Андрей Родионов.

"Расследование по делу Ющенко уже завершено. В настоящее время адвокаты знакомятся с материалами дела. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд", - заявил он информагентству "Укринформ". Родионов проинформировал, что по указанному делу свидетелями проходят первые лица государства времен президентства Ющенко, среди которых - премьер-министр того времени, не уточнив при этом фамилию фигуранта.

Представитель Генпрокуратуры сообщил, что Печерский районный суд Киева дважды отказывал прокуратуре в аресте имущества Ющенко и что обвинение оспаривает это в апелляционном суде.

Генпрокуратура 6 июня возбудила уголовное дело в отношении Ющенко, которому инкриминируют растрату государственного имущества. В обвинении указано, что Ющенко, "действуя по предварительному сговору с группой лиц, путем злоупотребления служебным положением, завладел государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен", общей стоимостью 540 млн гривен ($20 млн). Отмечалось, что обвинение экс-президенту предъявлено в рамках уголовного производства, начатого еще в 2015 году.

Сам Ющенко отверг обвинения Генпрокуратуры в причастности к незаконной приватизации "Межигорья". Он заверил, что не будет скрываться или избегать следствия, и заявил, что в обвинениях нет "ни оснований, ни доказательств".