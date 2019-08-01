МИД Ирана считает санкции США против Зарифа признаком "страха и слабости" Вашингтона

ТАСС, 1 августа. МИД Ирана считает решение США ввести санкции против министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа признаком беспомощности американского правительства. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"МИД Ирана осуждает действия властей США, наложивших санкции на главу иранской дипломатии. Это явный признак отчаяния и беспомощности американского правительства. Санкции говорят о страхе и слабости руководства этой страны перед лицом мудрой и логичной дипломатии Ирана", - говорится в заявлении.

МИД также указал, что решения Вашингтона относительно Зарифа "не повлияют на работу и усилия внешнеполитического ведомства по защите национальных интересов".

В среду американская администрация объявила о введении санкций в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. США заявили, что не считают Зарифа партнером по потенциальному диалогу, хотят вести переговоры с представителями иранских властей более высокого ранга. Правительство США намерено изучать запросы Зарифа на выдачу ему въездных виз США на индивидуальной основе.