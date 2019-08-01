AFP: страны ЕС проголосуют за единого кандидата на пост главы МВФ 2 августа

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Страны Европейского союза проголосуют за единого кандидата на пост главы Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, 2 августа. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя Министерства экономики и финансов Франции.

"Учитывая изменения в правительстве Великобритании, [министр экономики и финансов Франции Брюно] Ле Мэр согласился перенести на утро пятницы процедуру голосования [за единого кандидата], чтобы дать Лондону время представить свою кандидатуру к вечеру четверга, если они этого захотят", - отметил источник. Как указывает агентство, в настоящее время в списки кандидатов находятся пять человек.

Утром в четверг в министерстве отмечали, что правительства стран Евросоюза пока не смогли прийти к консенсусу по единому кандидату. "На данном этапе, несмотря на то, что некоторые претенденты получают больше поддержки, чем другие, полного консенсуса относительно будущего главы МВФ пока еще нет", - указали в ведомстве.

Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил ранее о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации вместо Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). По традиции пост главы МВФ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, занимает представитель одной из стран Европы.