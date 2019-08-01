AFP: умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали

ТАСС, 1 августа. Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений. Об этом в четверг сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на Абдинура Мухаммеда Ахмеда, директора по коммуникациям в администрации президента Сомали.

По данным агентства, градоначальник умер в больнице в столице Катара Дохе, куда был отправлен на лечение.

24 июля террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании администрации Могадишо. Взрыв произошел вскоре после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона, который провел в администрации встречу с мэром и губернатором провинции Банадир. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб", заявившая, что целью атаки был спецпредставитель генсека ООН.

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Финансируется за счет финансовых вливаний со стороны "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), пожертвований сомалийских бизнесменов, а также налогов, которые платит местное население на подконтрольных группировке территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.