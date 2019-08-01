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Военный переворот в Судане

СМИ: Военный совет и оппозиция Судана проведут переговоры по конституционному документу

Ранее сообщалось, что стороны подписали политическое соглашение

ТАСС, 1 августа. Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" обсудят в четверг документ по конституции страны. Об этом, как сообщило агентство SUNA, заявил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши.

По его информации, переговоры пройдут вечером в гостинице в Хартуме.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из лидеров оппозиционного в Судане альянса "За свободу и перемены" Мадани Аббаса Мадани, переговоры начнутся в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

17 июля стало известно, что суданский Военный совет и альянс "За свободу и перемены" подписали политическое соглашение. Подписание документа по конституции было отложено.

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Башир, Омар, аль-СуданВоенный переворот в Судане
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