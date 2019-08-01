Представители РФ, Ирана и Турции проводят встречу на сирийских переговорах в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Страны - гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) проводят в четверг в столице Казахстана встречу на переговорах высокого уровня по Сирии. Об этом ТАСС сообщил близкий к организации переговоров источник.

"Началась трехсторонняя встреча стран-гарантов", - сказал собеседник агентства, добавив, что ранее состоялось заседание рабочей группы по обмену пленными.

"Главные темы трехсторонней встречи - согласование списков конституционного комитета и ситуация в районе Идлиба, - продолжил он. - По первому вопросу удалось добиться определенного прогресса, хотя он окончательно не решен. Обсуждение ситуации вокруг Идлиба продолжается".