ВС Венесуэлы сообщили о новом вторжении самолета США в подконтрольную стране зону

ТАСС, 1 августа. Американский самолет вновь вторгся в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения. Об этом сообщил в четверг в Twitter Хуан Тейшейра Диас, командующий войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил южноамериканской республики.

"США <...> настаивают на создании операционных угроз, вновь вторгаясь в зону ответственности [венесуэльских] авиадиспетчеров без соблюдения протоколов, установленных международными соглашениями. Целью этой безответственной агрессии является создание условий для ЧП", - написал он.

На схеме, которую опубликовал Тейшейра Диас, указано, что в зону ответственности аэропорта Майкетии зашел самолет EP-3E Aries II. Инцидент произошел 31 июля. Пилот воздушного судна не вышел на связь с венесуэльскими диспетчерами, несмотря на их неоднократные попытки установить контакт.

20 июля Министерство обороны Венесуэлы заявило, что самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. На его перехват были направлены воздушные суда южноамериканской страны. Представители Южного командования Вооруженных сил США заявили, что самолет, о котором идет речь, выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем".

По данным правительства Венесуэлы, с начала года американские военные самолеты вторгались в воздушное пространство южноамериканской республики и зоны ответственности венесуэльских авиадиспетчеров более 75 раз. Как считают власти Боливарианской Республики, в задачи этих воздушных судов входил сбор информации.