Bloomberg: учителям Англо-американской школы в Москве выдано семь российских виз

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Учителям Англо-американской школы в Москве выданы семь из 30 российских виз. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Оно изложило содержание оказавшегося в его распоряжении письма, направленного директором данной школы Рондой Норрис родителям учеников. Как пишет агентство, выдача даже части виз позволит всем ученикам школы возобновить занятия.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве. В школе учатся около 1200 детей разного возраста, в том числе дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов, предпринимателей из разных стран. Среди учащихся есть и российские дети. Издание предположило, что часть школьников, возможно, придется исключить из-за нехватки преподавателей.

Ранее в МИД РФ заявили, что сообщения об отказе в выдаче виз учителям из США - это откровенная ложь, потому что они направлялись в Россию с дипломатическими паспортами, при этом школа "работает как коммерческое предприятие". В дипведомстве подчеркнули, что Москва в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров, чтобы привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы на основе взаимности.