СМИ: КСИР назвал американские санкции против Зарифа смехотворными

ТАСС, 1 августа. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) осудил введение санкций США в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, охарактеризовав это как смехотворную и незаконную меру, которая соответствует американской политике по оказанию давления на Исламскую республику Иран. Об этом сообщил в четверг телеканал PressTV со ссылкой на заявление КСИР.

По его информации, в заявлении говорится, что США "выражают свои ярость и гнев из-за манеры Зарифа высказывать правду о них и разоблачать их зловещую природу".

В среду американская администрация объявила о введении санкций в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. США заявили, что не считают Зарифа партнером по потенциальному диалогу, хотят вести переговоры с представителями иранских властей более высокого ранга. В Вашингтоне намерены изучать запросы Зарифа на выдачу ему въездных виз США на индивидуальной основе.