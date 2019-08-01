Генсек ООН заявил о гарантиях "полной объективности" расследования авиаударов в Идлибе

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Расследование комиссией ООН авиаударов по сирийской провинции Идлиб будет полностью объективным. Об этом заявил в четверг журналистам генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, отвечая на просьбу прокомментировать слова и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что соответствующее решение было ошибочным и принято под давлением.

"Во-первых, я уважаю право Российской Федерации не соглашаться со мной. Я также уважаю позицию десяти других членов Совета Безопасности, которая является противоположной", - сказал Гутерриш. "Я верю, что это расследование может принести важные результаты, и я гарантирую, что будет сделано все, чтобы быть уверенными в том, что расследование полностью объективно и будет проводиться не для того, чтобы что-то доказать, а чтобы узнать правду", - подчеркнул он.