США считают, что в Сирии и Ираке остается примерно 15 тыс. боевиков

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американская администрация считает, что в Сирии и Ираке остается примерно 15 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"В плане численности [боевиков] ИГ в Ираке и Сирии, и это лишь оценки, я бы сказал, видимо, 15 тыс. со стандартным отклонением - измеряющимся тысячами - в обе стороны", - заявил американский дипломат.

"Это один фронт. Эти лица, как мы знаем, передвигаются в обе стороны южнее Евфрата, они не перемещаются на северо-востоке, так как мы там имеем надежно обеспеченную безопасность. Тем не менее они перемещаются южнее Евфрата", - добавил Джеффри.

Кроме того, Джеффри сказал, что американские власти призывают союзников по международной коалиции по борьбе с ИГ сохранять свое присутствие в Сирии.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. "Мы стремимся к тому, чтобы партнеры по коалиции вносили больший вклад для продолжения обучения, оснащения и сопровождения местных сил", - сказал Джеффри, добавив, что переговоры еще не завершены, однако Вашингтон настроен оптимистично.

Помимо этого, спецпредставитель США по Сирии отметил, что с января 2017 года 12 стран Африки и Азии вошли в состав коалиции.