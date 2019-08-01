США и Южная Корея засекли новый вероятный запуск снаряда из КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты засекли новый пуск ракеты с территории КНДР. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на двух должностных лиц США. О запуске неопознанных снарядов малой дальности сообщает также агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

По версии источников Reuters, предварительная информация указывает на схожесть нового пуска с испытанием в КНДР двух баллистических ракет малой дальности 31 июля. Один из собеседников агентства заверил, что новый запуск не представлял угрозы для Северной Америки. Агентство не уточнило, когда именно, по их сведениям, был осуществлен новый запуск.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила 31 июля запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

По итогам первого в истории саммита руководителей США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Власти КНДР также ранее объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Трамп заявлял, что Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.