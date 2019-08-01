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Ситуация на Корейском полуострове

Трамп заявил, что не обеспокоен новыми ракетными пусками КНДР

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

Трамп заявил, что не обеспокоен новыми ракетными пусками КНДР - Reuters.

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Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеТрамп, Дональд
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