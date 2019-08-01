Трамп заявил, что сын бен Ладена представлял серьезную угрозу для США

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о причастности властей США к ликвидации Хамзы бен Ладена, сына уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, однако отметил, что тот представлял серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом американский лидер заявил в четверг во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию вел телеканал Fox News.

"Я не могу комментировать это, но он представлял серьезную угрозу для нашей страны. Он говорил очень плохие вещи о нашей стране. Делайте выводы по этому поводу сами", - сказал он, отвечая на вопрос о причастности властей США к ликвидации сына бен Ладена. "Он представлял большую угрозу для нашей страны, а этого делать нельзя", - добавил Трамп.

Как сообщила ранее газета The New York Times, официальные лица США полагают, что Хамза бен Ладен был ликвидирован в результате некой операции, которая была проведена в последние два года при администрации Трампа, при этом конкретная дата не уточняется. Определенную роль в ней, согласно этим данным, сыграла разведка США.

В начале текущего года Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон готов заплатить $1 млн за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. По сведениям издания, на тот момент указанная операция уже была проведена, однако Вашингтон не был уверен в том, что Хамза бен Ладен убит. США рассчитывали таким образом получить подтверждение этого.

Согласно стенограмме, распространенной пресс-службой Белого дома, президент США в среду отказался подтвердить, верна ли информация о смерти Хамзы бен Ладен.

Хамза бен Ладен ранее был запечатлен на некоторых пропагандистских видеозаписях, которые распространяла "Аль-Каида". Власти США полагают, что Хамзу бен Ладена готовили к тому, чтобы он стал одним из главарей группировки. Усама бен Ладен был уничтожен американским спецназом в Пакистане 2 мая 2011 года. Указание провести эту операцию было дано Бараком Обамой, который в то время являлся президентом США.