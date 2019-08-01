AFP: Болсонару выразил недоумение по поводу встреч Ле Дриана с членами НПО в Бразилии

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил недоумение по поводу встреч главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с представителями неправительственных организаций в Бразилии. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на слова президента в ходе общения с журналистами.

"Он сюда приехал, чтобы обсуждать какие-то вопросы с с неправительственными организациями? Как только речь заходит об НПО, это вызывает тревогу у любого разумного человека", - приводит агентство слова бразильского лидера. "У Ле Дриана была запланирована встреча со мной, потом я узнал, что у него запланирована встреча с [вице-президентом Бразилии Гамилтоном] Моурау и представителями НПО, - продолжил Болсонару. - Кто наносит вред Бразилии? НПО".

На вопрос одного из журналистов, отменил ли он встречу с французским министром по этой причине, президент ответил, что у него "были другие дела". "Например, поговорить с тобой, - заявил он. - Дать тебе интервью гораздо важнее, чем поговорить с ним, при всем моем уважении [к Ле Дриану]".

Ранее газета Le Monde сообщала, что запланированная на понедельник встреча президента с французским министром была отменена "из-за загруженного графика" президента.

Как напоминает агентство, ранее в Twitter посольства Франции в Бразилии появилось сообщение, что французский министр "встретился с членами гражданского общества, чтобы обсудить вместе с ними проблемы изменения климата и охраны окружающей среды".

При этом агентство указывает, что вопросы окружающей среды являются довольно чувствительными для бразильского лидера, который выразил протест, оспаривая официальные цифры, свидетельствующие об увеличении обезлесивание. Агентство отмечает, что достигнутое в конце июня соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) включает главу об устойчивом развитии, в которой в частность речь идет об "устойчивом управлении и сохранении лесов, уважении прав трудящихся и поощрении ответственного ведения бизнеса".