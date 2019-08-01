Вашингтон покидает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты выходят в пятницу из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из важнейших соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов, а также заключили последующие договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями, позволившие укрепить стратегическую стабильность и сгладить противоречия в двусторонних отношениях.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имеющего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергает и предъявляет ему целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивающих, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе. При этом США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

Однако экспертное сообщество США считает, что едва ли не в равной степени ответственность за гибель договора ложится как на российско-американские разногласия, касающиеся определенных систем вооружений, так и на действия ряда должностных лиц высокого ранга в Вашингтоне. В связи с этим в первую очередь упоминается помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Факт действительно заключается в том, что Америка в последние пару десятилетий фактически проводит курс на демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности. В 2002 году Соединенные Штаты вышли из российско-американского Договора по ПРО, сейчас покидают ДРСМД, а Болтон на днях утверждал, что едва ли будет продлено и еще одно ключевое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Имелся в виду Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Если это соглашение, которое США именуют новым ДСНВ, постигнет судьба Договора по ПРО и ДРСМД, то мировое сообщество впервые за последние 50 лет останется без ограничений ядерных потенциалов.

С места в карьер

Как сообщил корр. ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, Пентагон рассчитывает уже в конце августа провести испытание ракеты, подобные которому до настоящего времени запрещались положениями ДРСМД. "Мои источники говорят мне, что Министерство обороны [США], скорее всего, проведет испытание, летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в конце августа - всего через несколько недель после даты прекращения действия ДРСМД <...>", - отметил авторитетный американский специалист. На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о ракете, запрещенной ДРСМД, он ответил: "Да".

В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты "Томагавк" на дальность примерно 1 тыс. км. Как тогда выразился представитель военных кругов США высокого ранга, Вашингтон собирается доказать "правильность представления о том, что можно взять "Томагавк" и разместить его на грузовике". Он также предположил, что на развертывание Вооруженными силами США таких систем, в случае выработки соответствующего решения, потребуется лишь около полутора лет.

Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Новые ракеты США в Европе?

Кимболл убежден, что нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом действительно хочет предпринять попытку разместить американские неядерные ракеты средней дальности наземного базирования в Европе. "В 2018 году они (руководители американской администрации - прим. ТАСС) запустили программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предусматривающую создание ракет, не разрешенных ДРСМД - на тот случай, если договор уйдет в прошлое. В 2019 они запросили 96 млн [долларов] на НИОКР по трем типам ракет средней и меньшей дальности, включая крылатую ракету наземного базирования", - напомнил эксперт.

Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

"Мы знаем, что НАТО обсуждает варианты действий на случай ухода в прошлое ДРСМД. Американские должностные лица, включая министра обороны Марка Эспера, говорят, что пока нет планов развертывания обычных ракет средней и меньшей дальности в Европе, однако идет обсуждение этого с союзниками. Таким образом, все признаки указывают на то, что они движутся вперед [к развертыванию ракет, запрещенных ДРСМД]", - заявил Кимболл.

Точки противодействия

Тем не менее, продолжал глава ассоциации, "есть серьезный вопрос о том, поддержит ли это [начинание] НАТО, есть вопросы о том, профинансирует ли это Конгресс [США]". "<...> [Находящаяся под контролем оппозиционной Демократической партии США] Палата представителей [Конгресса ранее] обнулила [соответствующий] запрос на финансирование [со стороны исполнительной ветви власти]", - констатировал Кимболл.

В феврале он и директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых (ФАУ) Ганс Кристенсен выражали в беседе с корр. ТАСС мнение, что страны Европы не имеют ни малейшего желания размещать на своей территории новые американские ракетные системы в случае выхода США из ДРСМД.

Китай и Азия

Комментируя высказывания госсекретаря США Майкла Помпео, не исключившего на днях в интервью телекомпании "Фокс" развертывания американских ракет средней дальности в Азии в рамках стратегии противодействия Китаю, Кимболл предостерег от поспешных выводов на этот счет.

"Позволю себе небольшой редакционный комментарий: некоторые средства массовой информации и должностные лица правительства России слушают заявления американских генералов и воспринимают их как истину в последней инстанции <...>. Однако работа этих ребят (военачальников США - прим. ТАСС) и заключается в том, чтобы запрашивать все больше оружейных систем. Конечно, они будут говорить, что хотят [иметь] эти системы. Тем не менее они не принимают решений. <...> Развертывание американских ракет промежуточной дальности в Азии совершенно не является предрешенным делом", - сказал специалист.

"Уверен, что идет обсуждение вопросов о том, где дислоцировать [такие ракеты в Азии], какой союзник будет готов [их] принять. Эту возможность от нас отдаляют годы, поскольку ракета должны быть спроектирована, разработана, испытана. [На это] должны быть выделены деньги Конгрессом. Даже если все пойдет гладко, то, с точки зрения развертывания, мы говорим о 3 или 4 или 5 годах", - добавил Кимболл.

Зимой он и Кристенсен прогнозировали в беседе с корр. ТАСС, что США потребуется от года до 10 с лишним лет на создание запрещенных ДРСМД ракет.

"Маленькая холодная война"

По оценке научного сотрудника ФАУ, слом договора "представляет значительное ухудшение американо-российских отношений и закладывает основу для опасной эскалации [напряженности из-за] развертывания ракет средней и меньшей дальности". "Гибель ДРСМД обостряет недоверие и вражду между Востоком и Западом, усиливает неопределенность относительно будущего других соглашений в области контроля над вооружениями - таких как важный новый ДСНВ. Мы наблюдаем на всех фронтах - в области контроля над вооружениями, военных операций, модернизации ВС, военной и политической риторики - признаки постоянно меняющегося и опасного военного противостояния, которое способно перерасти в маленькую холодную войну", - предупредил датчанин Кристенсен, с 1991 года живущий и работающий в США.

Федерация, в которой он состоит, была основана в 1945 году участниками "Манхэттенского проекта" по созданию атомной бомбы. Сейчас эта внепартийная некоммерческая организация занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения, ядерного разоружения и глобальной безопасности.

Со своей стороны бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) Гэри Сеймор с тревогой указал в беседе с корр. ТАСС на то, что уход в прошлое ДРСМД "станет еще одним раздражителем в отношениях США и России". "Если США развернут ракеты промежуточной дальности наземного базирования в Европе, то Россия, как я ожидаю, ответит языком угроз и развертыванием дополнительного числа собственных крылатых ракет, что приведет к нарастанию объемов вооружений в Европе", - отметил Сеймор. В настоящее время он работает в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардском университете и возглавляет один из исследовательских институтов Университета Брэндайса.

Вместе с тем Сеймор уверен, что слом ДРСМД "не окажет драматического воздействия на глобальную архитектуру безопасности". "Поскольку Россия уже нарушает договор за счет своей ракеты 9М729", - утверждал эксперт.

В свою очередь Кимболл допустил, что, если Москва и Вашингтон в реальности пойдут на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности, то это в первую очередь "серьезно подорвет европейскую безопасность и американо-российскую стратегическую стабильность".

"Во-вторых, потеря ДРСМД осложнит любые будущие российско-американские переговоры, выходящие за рамки продления нового ДСНВ, поскольку обе стороны захотят и будут вынуждены принимать во внимание развертывание ракет средней и меньшей дальности - обычных или ядерных. Поэтому происходящее сделает заключение нового договора, идущего на смену новому, более сложным, сопряженным с более значительным числом вызовов", - подчеркнул глава ассоциации.

"В-третьих, потеря ДРСМД и обстоятельства, которые к этому привели, сильно бьют по репутации США и России в плане их обязательств, касающихся прекращения гонки вооружений и ведения переговоров по ядерному разоружению. Мы должны помнить о том, что при помощи ДРСМД было проверяемым образом ликвидировано 2692 ракет, что соглашение помогло завершить гонку вооружений эпохи холодной войны, что оно проложило путь к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 от 1991 года). Возможно, некоторые американские и российские должностные лица оплакивают ликвидацию этих ракет, но реальность такова, что договор способствовал улучшению отношений Москвы и Вашингтона в последующий период. Да, сегодня отношения находятся в плохом состоянии. Однако это не сводит на нет того факта, что данный договор помог созданию потенциала для более гладких, менее конфронтационных отношений", - убежден Кимболл.

Выход из положения

"Вызов на ближайшую перспективу заключается в том, каким образом Россия и США будут действовать после прекращения действия ДРСМД, сядут ли они [за стол переговоров], продемонстрировав зрелость и ответственность, чтобы обсуждать возможность предотвращения повторного размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, способных угрожать России, а также ракет средней и меньшей дальности в России, способных угрожать Европе", - полагает специалист.

На его взгляд, выход из сложившегося положения дают инициативы, которые излагал в последние месяцы президент России Владимир Путин и которые предусматривают отказ от развертывания первым новых РСМД.

"<...> У концепции, предложенной президентом Путиным, есть потенциал. Если НАТО и Россия смогут согласовать план отказа от размещения первым [ракет средней и меньшей дальности], то это может затормозить новую гонку ракетных вооружений. Однако это должно будет включать уничтожение или вывод Россией из ее западной части ракет 9М729", - считает Кимболл.

"Это не означает, - уточнил он, - что России придется признавать такие ракеты нарушающими ДРСМД".

Вместе с тем для реализации инициативы Москвы Североатлантическому альянсу нужно будет предоставить России "дополнительные гарантии того, что пусковые установки Mk-41 комплекса [ПРО] Aegis Ashore ("Иджис эшор" в Румынии и Польше) никогда не будут использованы для запуска наступательных ракет", признал американский специалист.

"Это была бы победа обеих сторон. <...> Но она требует более творческих подходов, и, должен сказать, пока ни одна из сторон не демонстрирует ориентированности на выработку решений или творческих подходов достаточной степени <...>", - подытожил Кимболл.

Вашингтон же пока никаких значимых предложений, призванных не допустить новой гонки ракетных вооружений, не выдвинул. Американское руководство, впрочем, несколько раз высказалось за подготовку взамен ДРСМД схожего соглашения с участием Китая, однако Пекин по сути отмел эти призывы.