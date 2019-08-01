Трамп пригрозил освободить боевиков ИГ из числа граждан ЕС, если тех не заберут их страны

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Власти США могут освободить удерживаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), если тех не заберут их родные страны. С таким предупреждением выступил в четверг в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ, мы хотим, чтобы их забрала Европа. Посмотрим, заберут ли они (власти европейских государств - прим. ТАСС) их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их (этих боевиков - прим. ТАСС) в Европу", - заявил американский лидер.

При этом он уточнил, что в руках США и их партнеров "на земле" в Ираке и Сирии находится "2,5 тыс. боевиков ИГ" из числа граждан европейских стран. "Мы хотим, чтобы их забрала Европа, поскольку они направлялись назад в Европу: во Францию, Германию, различные места", - сказал Трамп.