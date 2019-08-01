{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стоимость основных программ США по закупке вооружений превысила $2 трлн

Наиболее дорогостоящим проектом стала закупка атомных подводных лодок класса Virginia

ТАСС, 2 августа. Стоимость 87 основных программ по закупке вооружений и военной техники, реализуемых Министерством обороны Соединенных Штатов Америки (США), превысила $2 трлн по состоянию на декабрь 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Пентагона, посвященном реализации основных оборонных закупок в 2018 году.

"Согласно оценке Минобороны, по состоянию на конец декабря 2018 года выполнялось 87 закупочных программ общей стоимостью $2,018684 трлн. Эти сумма превышает показатель декабря 2017 года более, чем на $101 млрд", - говорится в отчете.

На военно-морские силы США приходится большая часть вышеупомянутых программ - более $921 млрд, на закупки министерства обороны - $624 млрд, на военно-воздушные силы - около $269 млрд, на сухопутные войска - порядка $199 млрд. Наиболее дорогостоящим проектом, реализуемым Пентагоном, стала закупка атомных подводных лодок класса Virginia, затраты на которую составили $161,5 млрд. Общая стоимость программы по закупке многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II не приводится.

Согласно данным документа, рост расходов по указанным программам вызван увеличением объемов закупок и повышением стоимости приобретения истребителей F-35. Сроки выполнения программ Пентагон указывает только выборочно в связи с закрытым характером этой информации.

Теги
США
Кризис в Сирии
США продлевают на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для сирийских беженцев
На территории страны таким статусом пользуются около 7 тыс. сирийцев
Читать полностью